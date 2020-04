Legambiente festeggia il cinquantesimo Earth Day

La manifestazione viene festeggiata ogni 22 aprile dalle Nazioni Unite, da Legambiente e dalle tante organizzazioni ambientaliste. L'obiettivo dichiarato dell'Earth Day è infatti quello di coinvolgere sempre più nazioni e parti della società civile nella tutela dell'equilibrio naturale, prendendosi cura delle foreste, evitando lo spreco di risorse, supportando l'adozione di fonti energetiche più green, combattendo il riscaldamento globale e adottando stili di vita sostenibili.

La prima Giornata della Terra in assoluto si è tenuta il 22 aprile del 1970, quando circa 20 milioni di cittadini statunitensi risposero all'appello del senatore democratico Gaylord Nelson scendendo in piazza a manifestare per la salvezza del pianeta. Noi ora siamo abituati a questo genere di cose grazie a iniziative come i Fridays for Future di Greta Thunberg, ma allora una simile partecipazione per la causa ambientale fu un evento straordinario.

«Condividiamo una foto in cui abbracciamo la terra! - suggerisce Legambiente - Possiamo farlo abbracciando un mappamondo, una foto della terra, o anche un disegno, che possiamo preparare prima coinvolgendo i bambini e il resto della famiglia, o anche creando una piccola scultura o abbracciando una mappa geografica o un atlante. Largo alla creatività. Vi chiediamo di condividere le foto il giorno 22 sui vostri canali social con gli hashtag: #Abbracciamola e #EarthDay. L'evento vedrà la in collaborazione con importanti media partner tra cui Vatican Media, RAI, ANSA, web promoter e reti internazionali».«

«La terra e i suoi abitanti stanno ricevendo un inaspettato beneficio dal nostro stare in casa - ha dichiarato la Nadia Saltarelli, presidente del circolo - lo vediamo dalle immagini di fiumi più limpidi e degli animali che tornano ad occupare spazi prima monopolizzati da noi. Questo è un buon momento per comprendere la portata del nostro impatto negativo sul pianeta e abbracciare la terra con la speranza che domani il nostro rapporto il pianeta che ci fa da casa sarà migliore. Ci auguriamo in particolare che molti bambini e ragazzi vorranno partecipare a questa iniziativa, guidati da docenti e genitori».