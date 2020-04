Sostegno psicologico ai tempi del Covid19, psicoterapeuti al servizio del mondo della scuola

Un aiuto nella complessità della realtà che stiamo vivendo in questo tempo di pandemia da Coronavirus. Questo vuole essere il “Servizio Gratuito di Sostegno Psicologico telefonico e online per l’emergenza Covid-19” nato per iniziativa di un team di Psicoterapeuti volontari della città di Corato.



«Il servizio – spiegano - è rivolto a studenti, genitori e tutto il personale scolastico delle scuole secondarie di secondo grado della città di Corato. Questa epidemia ci ha colti di sorpresa e ha destabilizzato la nostra organizzazione, non solo quella esterna e quotidiana, ma soprattutto ha sconvolto il nostro assetto interno.

Quindi, così come affannosamente tentiamo il contenimento del virus, così diventa necessario il contenimento di tutte quelle sensazioni, timori, inquietudini che ci attraversano. Stiamo vivendo un’esperienza di grande impatto sulla psiche individuale e collettiva.

Un evento nuovo, imprevisto, dal carattere catastrofico, si è diffuso rapidamente ed in modo incontenibile. Allora lo slogan #iorestoacasa non è più solo un faticoso compito di impegno civile, non solo un atto di necessaria responsabilità né solamente un temporaneo e consapevole isolamento in vista di un’auto ed etero protezione. Per qualcuno è, o sta diventando, una condizione di profondo malessere in cui, pericolosamente, si insinuano stati interni di profondo disagio psicologico. Abbiamo perso i nostri consueti equilibri, i nostri assetti rassicuranti. Ora ci è chiesto di “restare sospesi” come bravi acrobati.

Anche il mondo della Scuola, fatto dalle sue routine, da quei tempi scanditi e definiti ad accompagnare i ritmi dell’apprendimento, dai molteplici rapporti umani intrecciati su più livelli, dalla corrente emozionale che si agitava giornalmente all’interno di quei luoghi, bene anche questo mondo, a motivo dei grandi sconvolgimenti, risulta essere completamente alterato.

Accogliere e accettare la fragilità di questo momento, tollerarla dentro e intorno di noi, evitando il rischio di precipitare nel vuoto, può rivelarsi un compito troppo difficile da affrontare da soli. Tutti coloro che in questo particolare momento sentono il bisogno di chiedere aiuto, possono rivolgersi ad un team di psicoterapeuti volontari, che sono a disposizione per colloqui di sostegno psicologico online o per telefono».

Il sevizio viene offerto a titolo gratuito per tutto il tempo dell’emergenza da Covid-19; basta prenotarsi inviando un sms o un messaggio WhatsApp alla dottoressa Stefania Tambone (coordinatrice del gruppo) al numero 340.7255189.

Il team è formato dagli psicoterapeuti M. Acella, D. Amorese, T. Di Bisceglie, D. Mastromauro, C. Quercia e R. Tarantini. L’iniziativa rientra nelle linee di intervento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, di cui ha il Patrocinio, così come gode del Patrocinio del Comune di Corato, della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica SIPsIA di Roma e dell’Associazione Thalassa di Bari.