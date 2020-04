Librerie, aprire o rimanere chiusi? Intanto si legge di più

Il 14 aprile le librerie hanno riaperto o perlomeno l'ultimo decreto ha permesso loro di farlo. Non tutte, però, hanno deciso di rialzare la saracinesca. Secondo l'Associazione Ali-Confcommercio - nelle 13 regioni dove è stato possibile farlo - sono il 60% quelle che hanno scelto di riaprire.

Giada, titolare di Ambarabacicicocò continua ad affidarsi alla consegna a domicilio. «Rimango chiusa perché entrare in libreria e scegliere un libro significa sfogliarlo, toccare la copertina, confrontarsi con il libraio e le misure di prevenzione in vigore adesso non lo permettono. Non possiamo sanificare i libri ad ogni presa, né dialogare con il cliente in libertà. Inoltre, i clienti dove sono? Sono stata un paio di volte in negozio a sistemare i libri e non si è visto nessuno. Il 4 maggio deciderò se riaprire, in base alle misure che dovremo adottare. Se ho paura per il futuro? Sì, ne ho tanta».

Va in direzione contraria Michele di SonicArt che martedì ha riaperto i battenti. «Mi sento più sicuro qui, in libreria che in supermercato, dove chiunque può toccare la merce prima che venga toccata da me. Abbiamo riaperto adottando tutti i dispositivi di protezione individuale, dai guanti anche per i clienti al disinfettante gel, fino all'accesso scaglionato dei lettori».

Rosa Olivieri, invece, non ha mai chiuso perché oltre a essere libreria è anche edicola. «A parte un paio di giorni, abbiamo aperto ogni mattina per vendere i giornali. Sui libri abbiamo scelto di lavorare solo su prenotazione. Mia figlia Rossella rimane a casa e di lì gestisce gli ordini e consiglia». Una mano la dà anche l'altra figlia, Francesca, da Siena dove studia. «La caratteristica delle librerie è il tempo dilatato e lento - spiega Francesca - chiacchierare, confrontarsi, toccare con mano. Abbiamo deciso di ridare accesso ai libri quando questo sarà possibile, per ora lavoriamo a distanza ma conservando il rapporto fiduciario tra cliente e libraio».

Su una cosa, però, sono tutti d'accordo. Molte più persone si affidano ad un libro per superare la noia della quarantena e molte mamme comprano libri per tenere impegnati i propri figli. «Vero, si vendono molti libri per ragazzi, albi da colorare, la narrativa di Gianni Rodari - racconta Giada - è meraviglioso vedere i bambini attendere impazienti i libri sul balcone, calare in fretta il panierino per potersi perdere tra le pagine».

«I miei clienti non vedevano l'ora che riaprissi - aggiunge Michele - e si sono subito fiondati in negozio per poter scegliere il libro preferito. Devo dire che in questi primi giorni di riapertura abbiamo lavorato molto bene, così come funziona bene il servizio a domicilio».

«A Pasqua - dice Rosa Olivieri - abbiamo deciso di creare questi sacchetti sorpresa con dentro libri e piccoli giochi per bambini. Sono andati a ruba, ne abbiamo venduti molti. Abbiamo notato un incremento anche della vendita di giornali. Per la cartolibreria il discorso è diverso. Le scuole sono chiuse e questo ha portato a un calo di quella fetta di fatturato, nonostante la cancelleria venga usata comunque in casa».

Da questa pandemia le librerie fisiche potrebbero uscirne rafforzate, nonostante la pressante concorrenza delle grandi piattaforme on-line. «Si sta riscoprendo quanto sia fondamentale il rapporto tra librario e cliente - spiega Francesca - perché il consiglio, il confronto, la relazione umana sono cose che le grandi catene non potranno mai darti».

«Una signora, mia cliente, mi ha ringraziato calorosamente per averle portato dei libri - ricorda Giada - e mi sono commossa. Però non sono d'accordo con chi dice che siamo eroi, soprattutto col governo. Dov'era prima, quando ne avevamo bisogno?»