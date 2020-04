Rincaro ortofrutta, i fruttivendoli: «Non siamo speculatori, vi spieghiamo il perché»

«Fa male doversi difendere dall'accusa di essere speculatori». Alessandro Ventura lavora come fruttivendolo da trent'anni e proprio non ci sta a leggere commenti di persone che accusano la categoria di alzare i prezzi di frutta e verdura.

Tutto è nato da una nota di Coldiretti rilanciata ieri, in cui l'associazione di rappresentanza dei coltivatori italiani denuncia il rincaro dei prezzi di frutta e verdura. Sotto la lente sono finiti soprattutto gli aumenti dei prezzi di arance (+108%), fragole (+100%) e zucchine (+191%), ma il rischio di nuovi aumenti riguarda anche altri prodotti del mercato ortofrutticolo. La causa, secondo l'associazione di categoria, è di una filiera che sta subendo la perdita di migliaia di lavoratori stagionali, dopo essere stata già flagellata dalle condizioni atmosferiche insolite degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio l'intero comparto agricolo, facendo lievitare così i prezzi per il consumatore finale.

«Non sono state scritte cose vere - spiega Ventura, che si fa portavoce dei tanti fruttivendoli coratini - perché non c'è stato nessun rincaro dovuto al Coronavirus. Facciamo l'esempio delle arance. La produzione nostrana, quella siciliana, ormai è finita tempo fa e in questo momento si vendono solo arance d'importazione. Il prezzo del frutto sale fisiologicamente in questo periodo ed è sempre stato così. Strano che si parli di arance e non di altri prodotti il cui prezzo è rimasto immutato».

E le fragole? «Le fragole hanno subito un aumento dei prezzi negli ultimi giorni - racconta un altro fruttivendolo, Pasquale Sardano - perché c'è stata una grossa domanda del prodotto sotto Pasqua. Nei prossimi giorni il costo delle fragole tornerà a calare. In generale - aggiunge Sardano - in questo periodo dell'anno sono diversi i prodotti della terra che aumentano di prezzo perché c'è una sorta di vuoto, l'assenza di frutta e verdura stagionale spesso dovuta anche al clima che posticipa il raccolto primaverile».

Insomma, sono altri i fattori che determinano l'aumento dei prezzi, fattori che regolano il mercato ortofrutticolo da sempre. «I lavoratori che operano nei campi ci sono - ribatte Ventura a quello che Coldiretti scriveva nella nota - e le aziende agricole stanno trovando soluzioni per fronteggiare il virus».

«Mi piacerebbe mostrarvi le fatture di acquisto - dice Ventura - per farvi capire quanto siamo onesti con i nostri clienti e quanto sia ridotto il margine di vendita che applichiamo, tra il 20 e il 30%. Ad esempio, le fragole le acquistiamo a 3.20 al chilo e le rivendiamo a 4.50. Oltre al costo della merce va aggiunta l'Iva, l'affitto, le utenze, il trasporto e tante altre spese accessorie come i sacchettini di plastica che regaliamo. Definirci speculatori è grave, noi continuiamo a lavorare nella massima trasparenza e nel rispetto dei consumatori».