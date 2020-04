«Per 14 giorni ho celebrato la messa sul comodino della mia cameretta, quella della casa dei miei genitori. Nella preghiera ho riscoperto l’immenso dono che il Signore mi ha fatto: continuare a servire i miei ammalati nell’Eucarestia di ogni giorno». È così che don Pasquale Quercia racconta una quaresima “trasformata” in quarantena.

Il giovane sacerdote coratino dal mese di ottobre del 2019 è cappellano della Casa Divina Provvidenza e assistente spirituale degli Istituti Ospedalieri “Don Uva” di Bisceglie. La realtà assistenziale, da sola, conta 46 casi di pazienti positivi al Covid19 (come affermato dal sindaco Angarano).

Don Pasquale vive la sua vocazione stando quotidianamente al fianco degli ospiti e del personale sanitario. Eppure, all’improvviso, qualcosa è cambiato.

«Quando è esploso il “caso Bisceglie” ho dovuto anche io vivere 14 giorni di isolamento avendo avuto contatti diretti con ospiti e operatori del “Don Uva”. Grazie a Dio ho trascorso la quarantena senza sintomi, il virus non mi ha colpito.

Da un momento all’altro sono stato strappato alla mia vita di ogni giorno, al mio servizio. Mi sono ritrovato nella mia stanzetta di adolescente a ripetermi una domanda: e adesso cosa faccio? Come mi metto a servizio dei miei malati? Diversamente dai miei confratelli che possono andare avanti anche con le chat, le dirette e le chiamate, io per gli ospiti del “Don Uva” non posso affidarmi più di tanto alla tecnologia. Con loro tutta la comunicazione si fonda sul far sentire la presenza fisica, la parola è l’abbraccio.

Mi sono affidato al Signore e ho fatto un’esperienza bellissima: ho capito che potevo celebrare la messa per loro, nella mia vecchia cameretta, da solo. È stata una esperienza di gioia profonda, così mi sono rasserenato e sono arrivato fino al lunedì Santo. La domenica delle Palme la quarantena per me è finita: devo dire che mi ha permesso di vivere l’essenziale, di assaporarne la bellezza e la bontà».

Qual è la prima cosa che hai fatto nel primo giorno “di libertà”? «Sono andato nella parrocchia di San Domenico e ho celebrato la messa con don Gino». Forse il comodino, dopo 14 giorni, si era fatto stretto. «No, non è semplicemente questo. Nella storia della Chiesa ci sono i Santi che hanno celebrato la messa nelle carceri, quelle vere, avendo tra le mani poche briciole di pane e qualche goccia di vino. Io, in confronto, mi trovavo in un albergo a cinque stelle. I miei confratelli mi avevano fatto arrivare le ostie, il vino e tutto l’occorrente.

Di fatto però la celebrazione eucaristica dona la bellezza della condivisione. Tornare a baciare un vero altare, condividerlo con un mio confratello, è stato bellissimo. Poi, appena ho potuto, sono tornato a Bisceglie».

Ed è iniziata una nuova avventura, piena di ingegno. «Esatto, ho dovuto inventarmi ogni giorno un modo diverso per comunicare con i malati e con il personale sanitario senza poter fisicamente andare da loro. Per fortuna non c'è distanza che l'amore di Dio non possa coprire: una famiglia mi ha prestato un megafono e, vincendo i primi timori, ho iniziato a girare da una palazzina all’altra del “Don Uva”. Prego e benedico ogni reparto. I medici, gli infermieri, le persone ricoverate, il personale della struttura; chi può si alza e si affaccia. Chi dalle finestre, chi dalle scale anti incendio. Mi commuove guardarli dietro le zanzariere ma, per ora, non possiamo fare diversamente. È l’unico modo che ho per essere presente, fisicamente “vicino”: per loro è un gesto importante, che fa bene. Nonostante la distanza Gesù tocca ogni cuore».

Le foto ti ritraggono anche in un campo di calcio con l’Eucarestia in mano. «Sì, ho celebrato una adorazione in quel terreno di gioco perché lì si affacciano le stanze di uno dei tanti reparti del “Don Uva”, quello di medicina fisica. Dopo la messa ogni giorno vado alla ricerca dei luoghi come quello, angoli in cui non creo disturbo pur rendendomi visibile ed ascoltabile».

E, intanto, è arrivata la Pasqua. «Sì, e io sono stato nella chiesa di San Giuseppe, luogo in cui è sepolto don Uva, cuore della realtà assistenziale che ha fondato. Domenica, nonostante fossi solo, ho voluto vivere e rendere vivo quel posto. Ho aperto la chiesa, ho letto il Vangelo e con il cuore mi sono sentito vicino a tutte per persone che sono nella struttura.

Arriverà il momento in cui torneremo alla normalità, adesso dobbiamo resistere e lasciare spazio a quell’amore ingegnoso che trova il modo per superare ogni distanza».