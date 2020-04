Non restava che ingegnarsi per dare alla Pasquetta 2020 degli spazi di divertimento in questo lungo periodo di “reclusione” forzata.

Ed è così che, in un condominio di via Calatafini, c’è stato chi ha pensato di organizzare una tombolata solidale. Armato di gessetti e buona volontà, un condomino ha disegnato sul pavimento del cortile interno “il tombolone”, per ogni mattone un numero, da 1 fino a 90. Tutti gli altri, comodamente sui balconi, segnavano sulle loro “cartelle”. Ai bimbi sono arrivati i premi, dolci e cioccolati; i soldi racconti con le cartelle sono destinati invece alla Caritas cittadina.

«Abbiamo trascorso un paio d'ore in allegria e spensieratezza, eravamo circa 15 famiglie. É stato molto divertente, anche per i più piccoli» racconta un condomino. Un mix tra le festività di Pasqua e quelle di Natale e, soprattutto, tra la voglia di divertirsi e quella di aiutare chi è in difficoltà.