«Per il bene di tutti, non molliamo»: la testimonianza del dottor Giovanni Riganti

«Pensiamo in questi giorni a quanti operatori lavorano nelle corsie dei nostri ospedali impegnati a fronteggiare questa emergenza e soprattutto agli ammalati che lottano per vincere il virus non avendo il conforto dei familiari. A noi tutti si chiede solo di continuare a rimanere in casa e vedere dalla finestra il volo della colomba che coglierà dall’alto la testimonianza del nostro coraggio, la speranza di un sacrificio non vano.

La situazione della nostra città è tranquilla ma non molliamo, non annulliamo quanto già conseguito a protezione della salute di tutti noi». È con queste parole che il medico di famiglia Giovanni Riganti, responsabile dei medici di Corato e membro aggiunto del Comitato operativo comunale di protezione civile, commenta la giornata di oggi.

La sua testimonianza è tra quelle selezionate dalla Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale (sezione provinciale di Bari). Con la campagna intitolata “Medici, non eroi. Proteggili tu, stai a casa” la Fimmg si è messa in ascolto delle difficoltà incontrate nello svolgimento del lavoro dei medici, in questo momento di rischio infettivo da coronavirus. Lo scopo è chiaro: «invitare i cittadini al senso di responsabilità e alla condivisione di sacrifici a vantaggio di tutta la collettività».

Come vive la professione in relazione al nuovo rischio infettivo?

«Fino ad ora – risponde Riganti - ho avvertito un senso di impotenza nei riguardi delle difficili condizioni di lavoro in cui operiamo. Dobbiamo avere a disposizione adeguati mezzi di protezione: questo virus è contagiosissimo noi medici stiamo pagando un tributo molto alto».

Cosa accadrà se l'assenza di dispositivi di protezione individuale (dpi) persiste?

«Fin quando Regione o Asl non ci forniscono dpi, sarà difficile reperirli ed acquistarli individualmente. È giunto il momento che le istituzioni rendano esecutivo con urgenza il piano strategico per il territorio sul quale come Fimmg siamo stati ascoltati. L'obiettivo in questa pandemia deve essere quello di mettere in atto percorsi sicuri ed efficaci in grado di gestire nel territorio i pazienti con Covid19, con cure domiciliari nelle fasi precoci e ricoveri ospedalieri tempestivi».

Hai dovuto visitare pazienti in condizioni di scarsa o incompleta sicurezza?

«Ho gestito alcune situazioni domiciliari con il supporto del mio infermiere, cercando di garantirmi e di garantire il massimo della sicurezza; del resto nel nostro operare non esiste il rischio zero».

Hai cambiato il tuo rapporto con i pazienti?

«I nostri studi sono sempre aperti, anche sono modificate le modalità di accesso con le limitazioni imposte dalle normative. È cambiata l'organizzazione. Ho intensificato il triage telefonico, limitato le visite ambulatoriali e domiciliari a casi particolari e selezionati, sempre con idonei dispositivi di sicurezza reperiti con difficoltà a mie spese».