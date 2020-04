"Restiamo a casa anche a Pasqua e Pasquetta". Gli auguri di Legambiente

Con una nota il circolo cittadino di Legambiente ha augurato buona Pasqua e Pasquetta ai coratini, ricordando che è fondamentale non uscire di casa per festeggiare insieme le due festività. Questa la nota integrale.

È un tempo che vive di contraddizioni: restare a casa e condividere esperienze a distanza. Vivere il tempo, in una dimensione domestica, per certi versi chiusa in un contesto limitato. Il tempo infinitamente lungo da colmare nei giorni confinati a casa e il tempo che non basta mai a medici e infermieri sulle corsie che vivono esperienze professionali e umane molto intense.

Ben presto, anche per la concomitanza della crisi economica, ci troveremo di fronte ad un bivio e sarebbe fondamentale che, almeno in Europa, le decisioni fossero assunte rifuggendo da egoismi e dagli interessi dei poteri finanziari: potremo continuare a non tener conto dei segnali sempre più preoccupanti che ci vengono dai disastri ambientali o dalle epidemie e ritrovarci a vivere nuove tragiche esperienze come quella in corso o potremo cambiare finalmente stile di vita e modello di sviluppo per costruire un nuovo umanesimo che tragga insegnamento proprio da questa pandemia e fondamento da quel green new deal che rischia di venire rimosso dalla richiesta di scelte economiche nuovamente senza regole.

Oggi, in ogni caso, ci affidiamo alla speranza che la curva discendente del contagio e della letalità sia rapida, che siano diffusi tamponi ed esami sierologici validati scientificamente, innanzitutto nel personale sanitario, che ci sia una reale tranciabilità ed un reale isolamento dei contagiati, che le terapie sperimentate risultino sempre più efficaci e che, in attesa del riscontro di una “immunità” di gregge, acquisita da guariti dalla malattia e contagiati, ma soprattutto in attesa della accertata efficacia e diffusione di un vaccino. Ovviamente anche i bambini risentono molto del particolare momento che stiamo vivendo, dove ogni cosa assume un altro sapore, anche le prossime vacanze pasquali. Eppure da ogni evento negativo, si deve e si può trarre una forza propulsiva, un’occasione di crescita.

La migliore difesa è prevenire la possibilità di contagio, per cui Legambiente invita tutti a resistere alla tentazione del pranzo pasquale con parenti ed amici ed alla gita fuori porta nel giorno di pasquetta: restiamo a casa e, se in questi giorni usciamo per necessità per fare la spesa, ricordiamoci di chi è in stato di indigenza acquistando alimenti da fornire nei punti di raccolta per la spesa solidale nei vari supermercati e a beneficio della Caritas. La Pasqua può essere un momento per riflettere sugli stili di vita ci sarà una ripresa in ogni ambito e settore: crediamoci insieme ed operiamo per un futuro più sostenibile