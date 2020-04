Commissario Di Pietro in pensione, gli ambulanti lo salutano: «Grande rispetto reciproco»

Nei giorni scorsi è andato in pensione il Commissario della Polizia locale Giuseppe Di Pietro che, nel corso degli anni, si è occupato anche della gestione del commercio e dei mercati. Non a caso a salutarlo, oggi, sono gli ambulanti e le loro associazioni di categoria.



«L’arrivo del pensionamento è un momento di grande riflessione umana per ripercorrere un’intera esistenza lavorativa, professionale e di rapporti umani. Il pensionamento del Commissario della Polizia Locale della città di Corato, il dott. Giuseppe Di Pietro continua a far registrare interventi di grande stima ed apprezzamento per il lavoro svolto all’interno del Corpo della Polizia Locale di Corato. In particolare il Commissario Di Pietro si è sempre occupato dell’Annona cioè la gestione del commercio e dei mercati. Oltre quarant’anni di onorato servizio a contatto con centinaia di operatori economici, con le loro Associazioni di Rappresentanza. Proprio a nome delle suddette Associazioni interviene il sindacalista Savino Montaruli il quale, in qualità di dirigente di Casambulanti Italia e di Unipuglia, ha espresso belle parole in ricordo del rapporto umano e professionale con il Commissario Di Pietro».

«Conosco l’amico Giuseppe da alcuni decenni e sono felice per il raggiungimento di questo importantissimo traguardo dopo una carriera professionale così importante, intensa e significativa. Un carattere deciso e sempre obiettivo è stato il valore aggiunto che ha mantenuto vivo il rapporto tra gli esercenti, soprattutto gli ambulanti del mercato settimanale del sabato ma anche della manifestazioni fieristiche, e il commissario Di Pietro. Un rapporto basato sul grande rispetto reciproco che ha consentito una gestione impeccabile delle attività mercatali nel rispetto delle regole.

Da parte mia - prosegue Montaruli - ho conosciuto il dott. Di Pietro anche al di fuori del suo ruolo professionale e da andriesi quali entrambi siamo devo riconoscere che il rispetto reciproco ed anche i continui scambi in materia tecnica e professionale hanno accresciuto ogni giorno di più quel rapporto umano che deve essere alla base di tutti i rapporti professionali. A Giuseppe auguro tutto il bene che si merita, di vivere la sua esperienza di genitore, di nonno in una nuova fase della propria vita che mi auguro sia sempre colma di ulteriori soddisfazioni, come merita» conclude Montaruli.