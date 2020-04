In questo particolare momento che sta attraversando il nostro paese, la nostra gente e le nostre famiglie, il Basket Corato scende in campo a fianco della Caritas ed a fianco delle famiglie bisognose.



«Il Presidente Antonio Marulli- scrive la società nella nota - ha prontamente aderito all'invito del Presidente dell' AIC (Associazione Imprenditori Coratini) Franco Squeo di mettersi a totale disposizione di chi, purtroppo, in questo periodo di difficoltà non ha le risorse giuste per poter affrontare le spese per la prima necessità».

«Pertanto, il Basket Corato chiede a tutti i propri tifosi ed alla cittadinanza coratina non un aiuto economico ma un aiuto in termini di beni alimentari, invitando tutti a consegnare presso la sede della Caritas Corato anche un solo pacco di pasta, un pacco di farina, o altro. Sembra poco ma tali azioni consentiranno alle famiglie in difficoltà di poter affrontare questo difficile momento in serenità».