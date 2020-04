Emergenzacovidcorato.it: clicca, registrati e chiedi alla Caritas ciò che ti serve

«Se sei in difficoltà e non riesci a far fronte all'acquisto di beni di prima necessità, richiedi attraverso questo sito quello di cui hai bisogno».

È così che il nuovo portale web www.emergenzacovidcorato.it si mette al servizio delle famiglie coratine che stanno affrontando un momento difficile a causa della sospensione delle attività lavorative imposta dall’emergenza sanitaria. Uno strumento per accorciare le distanze tra chi ha bisogno e chi fornisce aiuto.

«Grazie alla generosità dei singoli cittadini, dei privati, dell’associazione imprenditori coratini Aic, della Caritas e del Comune di Corato - si legge ancora sul portale - cercheremo di accontentare quanto più possibile chi vive un momento difficile».

«Noi soci Aic abbiamo messo a disposizione della comunità la nostra capacità di essere concreti e fattivi» spiega Franco Squeo, presidente dell’Aic.

«Da quando questa emergenza è iniziata - prosegue - tantissimi fra noi stanno donando ciò che possono, senza se e senza ma. Dalle materie prime alle proprie competenze specifiche nei diversi settori. “Le dispense” della Caritas non hanno fatto troppa fatica a riempirsi di generi di prima necessità, alimentari e non solo. Da un lato ci auguriamo che altri donatori si aggiungano alla lista, dall’altro abbiamo pensato ad uno strumento che “aiutasse ad aiutare”, così come ha chiesto la Caritas cittadina qualche giorno fa».

Così è nato il sito www.emergenzacovidcorato.it.

«Lo ha realizzato lo staff di CoratoLive.it, a titolo gratuito, come servizio a favore della cittadinanza - precisa Squeo - Il portale di informazione, lo ricordiamo, è edito da una azienda annoverata tra i soci Aic, la NetNews srl.

Il funzionamento del sito è rapido, intuitivo e semplice. Inserendo i propri dati (compreso il numero dei componenti del nucleo familiare e la presenza di figli minori di 15 anni) e selezionando i beni di cui si ha bisogno, la richiesta arriva direttamente alla Caritas che - verificato l’effettivo stato di bisogno - organizza la consegna a domicilio. La quantità dei prodotti distribuiti, ovviamente, è proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare».

Sul sito non manca una raccomandazione necessaria: «ti chiediamo, se hai già avuto accesso ai buoni spesa, o sei riuscito in qualche modo a fare la spesa, di lasciare il posto ad altri, a chi in questo momento si trova in seria difficoltà. Grazie».