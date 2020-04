Venerdì Santo, l'invito ai fedeli: «Sui balconi un drappo bianco con segno di lutto e un cero»

Com'è noto, la grave pandemia da Covid-19 ha provocato inevitabili effetti anche sui riti della Settimana Santa.

Con decreto pubblicato lo scorso 22 marzo, l'Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, recependo le direttive decretate dalla Congregazione per il Culto Divino, ha sospeso “le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale”.

Anche se le processioni dell’Addolorata e dei Misteri non percorreranno le strade della città, la Confraternita San Giuseppe desidera che si rinnovi, anche quest’anno, il tradizionale gesto compiuto dai coratini, ogni Venerdì Santo, al passaggio delle due processioni.

«Per questo motivo - dichiara Benedetto Antonio Calvi, Priore della Confraternita San Giuseppe - a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, invito la cittadinanza ad esporre ai propri balconi, per tutto il giorno 10, Venerdì Santo, un drappo bianco con segno di lutto ed un cero. Nel contempo, alle 10 dello stesso giorno, vi esorto a recitare 3 Ave Maria in onore della Vergine Addolorata. In tal modo ci uniremo spiritualmente al nostro Arcivescovo che, alla stessa ora, si raccoglierà in preghiera, a porte chiuse, presso la Parrocchia San Giuseppe».