Il commissario Di Pietro va in pensione: «Mi sarebbe piaciuto salutare i miei colleghi»

«Mi sarebbe piaciuto salutare i miei colleghi». Giuseppe Di Pietro, commissario della Polizia Locale, è andato in pensione il primo di aprile. A causa del lock-down per l'emergenza Coronavirus, non ha potuto festeggiare oltre quarant'anni di servizio con quella che è diventata la sua seconda famiglia, ma ha potuto dedicar loro alcune righe di commiato.

Andriese ma ormai coratino d'adozione. «Il rapporto con la città è sempre stato meraviglioso - commenta Di Pietro - Alla comunità coratina ho dato molto e ho ricevuto altrettanto. Mi mancherà soprattutto il rapporto costante con i cittadini».

Aveva preso servizio nel 1978. Da allora la città è cambiata molto e anche il lavoro del vigile urbano. «Una volta eravamo considerati le guardie dei Comuni - racconta - ora il nostro ruolo ha assunto un valore diverso». Col tempo, con lo studio e con le capacità riconosciute da colleghi e cittadini è riuscito a diventare un punto di riferimento all'interno del comando.

Sono tantissime le mansioni ricoperte nel corso di questi 42 anni. Dal comando della Polizia Locale di Minervino, al ruolo di vice procuratore onorario alla pretura di piazza Sedile. Da quello di docente al Tannoia per un progetto europeo sulla legalità fino alla qualificazione professionale di cerimonialista (ovvero chi si occupa di pianificare incontri e ricevimenti di autorità), conferita dall'Ancep.

«Si è sempre migliorato nel corso della sua carriera. Tant'è che durante il periodo lavorativo è riuscito a prendere due lauree in giurisprudenza». Parole di Vitantonio Patruno che con Di Pietro ha condiviso ben trentacinque anni di lavoro, gomito a gomito. Patruno è stato per anni comandante dirigente della Polizia Locale di Corato. «Competente, bravo ad approcciarsi alla gente, fermo ma gentile - continua Patruno - Di Pietro è stato davvero un ottimo collaboratore, il mio braccio destro. Un "asino da lavoro", perché non lasciava mai una carta sulla scrivania. Inoltre ha sempre avuto un grande senso della perfezione. Nonostante l'esperienza maturata sul campo veniva ancora nel mio ufficio a chiedere spiegazioni su tante cose».

Anche Luigi Perrone, nei suoi dieci anni da sindaco della città, ha potuto conoscere a fondo le doti di Di Pietro: «Conosco il commissario Di Pietro da parecchi anni in quanto, assieme ad altri ufficiali e sottoufficiali, ha fatto la storia recente del corpo. Ne ho sempre apprezzato le doti umani e professionali, l'attaccamento al lavoro unitamente ad un pronto riscontro alle questioni che di volta in volta si presentavano. Gli auguro una buona pensione ma soprattutto di mettere a disposizione questa sua esperienza in altri settori».

Nel suo lungo percorso non sono mancati i momenti tristi e quelli felici. «Quella del 12 luglio 2016 è una tragedia che non potrò mai dimenticare, nel modo più assoluto. Di momenti lieti, invece, ce ne sono stati tanti ma sono contento di essere riuscito ad instaurare un buon rapporto con i cittadini, mantenendo intatta l'autorevolezza del ruolo. Dicevo sempre: "Varcate la soglia della mia stanza se cercate la legalità"».