Nasce Coratosolidale.it, la raccolta fondi per aiutare i coratini in difficoltà

Sono diverse le iniziative benefiche per aiutare le persone più in difficoltà durante la pandemia. Da ieri ne è attiva un'altra. Dall'unione dell'Associazione no profit Modalità Lavoro e La Simply App nasce Corato Solidale, un portale dedicato alla raccolta fondi per le famiglie con disagio economico sul territorio di Corato.

Il sito gestito dall'associazione no profit Modalità Lavoro destinerà, al termine della raccolta, tutti i fondi ottenuti su un conto dedicato, alla Caritas cittadina per far fronte al disagio alimentare per l'emergenza Covid-19 sulla città di Corato.

Per quanti volessero effettuare donazioni anche di piccolo importo il sito da visitare è www.coratosolidale.it.