Vivere il lutto ai tempi del Covid-19: «Oggi si piange da soli»

Gli occhiali si appannano, le mascherine si bagnano. Chi piange oggi, piange solo. Senza nemmeno il conforto di un abbraccio, di una stretta di mano. È la condanna, per certi versi atroce, che sta capitando a chi è costretto ad attraversare un lutto ai tempi del Covid-19.

A testimoniarlo sono i sacerdoti che per ruolo, e per sensibilità, accompagnano le famiglie anche in queste fasi della vita.

«Anche per noi è difficile - ammette don Francesco Del Conte - È mortificante dover utilizzare i guanti per segnare i malati con l’olio crismale, non poter far sentire loro la dolcezza di una carezza. Gesù, i Santi, non indossavano i guanti quando si avvicinavano ai lebbrosi ma a noi, uomini e donne di questo tempo, è chiesto di farlo. Con tanto di mascherina sul viso. Per obbedienza lo facciamo ma questo non significa che sia diventata ormai un’abitudine, che non ci faccia più effetto».

Morire adesso, a prescindere dalla causa, vuol dire non poter ricevere l’ultimo saluto a cui almeno una volta nella vita tanti hanno pensato. «Le famiglie prima vivono il dramma di non poter stare con chi soffre e dopo lo strazio di non poter assicurare un funerale dignitoso. Accanto alla paura si fa strada la rassegnazione eppure la gente fa fatica ad accettare che non ci sia nemmeno la possibilità di celebrare la messa: non è accaduto nemmeno ai tempi della guerra. I vicini di una vita salutano dal balcone chi sta uscendo di casa per l’ultima volta. I parenti, pochi, stanno nei pressi del portone del defunto, sui marciapiedi e sull’asfalto. In rigoroso silenzio.

L’unica cosa che possiamo fare noi sacerdoti è “approfittare” del momento della tumulazione per soffermarci qualche minuto in più in preghiera. Ma, anche lì, le scene sono strazianti. I pochi familiari presenti, per ovvie ragioni, stanno a distanza l’uno dall’altro. Sparsi tra le tombe, soprattutto quando si sceglie la sepoltura nella nuda terra. Si piange da soli, senza che nessuno possa metterci una mano sulla spalla. È dura, non c’è altro modo di definire quel momento. È straziante».

Accanto al portone, che resta chiuso, ci sono «le indicazioni da seguire». Ad affiggerle ci pensano le agenzie funebri: «siamo costretti a farlo, nel rispetto della normativa - afferma Tonio Lotito - Le abitudini sono del tutto stravolte e con esse i servizi che ci è concesso offrire alle famiglie.

Dai manifesti, che ormai si possono pubblicare solo online, alle sale dell’ultima accoglienza che non sono più utilizzabili perché creano assembramento. Le famiglie dei defunti restano sole, anche il semplice gesto di far arrivare qualcosa di caldo da mangiare nei vari momenti della giornata non è più una consuetudine.

A prescindere dalla religione, si soffre l’impossibilità di vivere la veglia funebre e di dare una degna sepoltura. Come non comprenderlo? È una delle prime fasi nell’elaborazione di un lutto. Pensate che, diversamente dal solito, il defunto viene trasferito al cimitero dopo solo 15 ore dal decesso. Il medico firma il referto e l’ufficio anagrafe autorizza il trasporto. Stop, capitolo chiuso.

Certo, pensando alle immagini che arrivano dal Nord Italia dobbiamo ritenerci fortunati: non oso immaginare cosa vorrebbe dire veder arrivare in un paese come il nostro, tutto sommato piccolo, i mezzi dell’esercito che portano via le bare dei nostri cari. Svolgo questo lavoro da una vita e non ho mai visto nulla del genere. Questa è davvero una guerra contro un nemico invisibile e, nonostante le misure severe, chiedo a me stesso e tutti di essere forti e di perseverare nel sacrificio che ci viene chiesto. Nella speranza che presto diventi solo un ricordo».

Nella certezza che mai come in questo momento quello che ci sembrava scontato, ovvio, banale, noioso e ordinario, adesso ci manca come mai avremmo immaginato che potesse mancarci.