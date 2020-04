Ecco come si nasce all'Umberto I ai giorni del Coronavirus

In giorni difficili come questi, che ci hanno abituati a convivere con il concetto di morte, è bello ricordarsi di celebrare la vita. Nell'ultimo mese, all'ospedale Umberto I, sono stati circa ottanta i nuovi nati. Un numero rimpinguato anche da diverse mamme biscegliesi. Da quando il Vittorio Emanuele II è diventato ospedale Covid, è stato temporaneamente disattivato il reparto di ostetricia e ginecologia.

Oggi le mamme partoriscono senza il supporto dei famigliari ai quali è impedito l'accesso al reparto. Lontano dall'affetto dei parenti sì ma coccolate dal personale sanitario. «Ostetriche e infermieri stanno facendo sforzi maggiori - spiega Lucio Nichilo, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Umberto I - per assistere completamente le gestanti, sin dall'inizio».

Le disposizioni Asl impongono restrizioni importanti per ridurre al minimo il rischio contagio. Quando la partoriente arriva in ospedale viene subito applicato il pre-triage all'ingresso principale. Misurazione della temperatura, anamnesi e dichiarazione di non essere venuta a contatto con soggetti positivi e di non provenire da quelle che sono state definite inizialmente zone rosse.

È da questo momento che la futura mamma si separa dal padre e dai parenti e viene accompagnata dal personale dell'ospedale nella sua stanza. Anche il trolley e le borse che porta con sé vengono presi in consegna da un addetto. Dal ricovero alle dimissioni, solo il personale autorizzato e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale, può rimanere vicino alla mamma.

L'unica deroga concessa riguarda il padre che può entrare solo per poter vedere il bambino da dietro un vetro e compilare le carte per la dichiarazione di nascita da portare in Comune. Tutto a debita distanza e dopo essere sottoposto a pre-triage.

Anche le visite ginecologiche per le partorienti hanno subito delle restrizioni ma sono attive. «Tutte le attività ambulatoriali sono sospese - continua Nichilo - tranne quelle considerate essenziali. L'assistenza alla gravidanza fa parte di queste. Abbiamo diluito gli orari per evitare troppe pazienti».

Se la paziente dovesse essere positiva al coronavirus verrebbe trasferita in un ospedale Covid (il Policlinico o il Miulli di Acquaviva), tranne nel caso di un parto intrasferibile. «Siamo attrezzati anche per questo - rassicura il direttore del reparto - fortunatamente fino ad ora non abbiamo registrato casi di positività tra le partorienti. Ne approfitto per tranquillizzare l'utenza. L'ospedale funziona e siamo operativi».

Ma come vivono la nascita di un figlio, madri e i padri, nel pieno di questa emergenza? Lunedì Viviana ha dato alla luce una bellissima bambina di 3 chili e mezzo. «Partorire da soli si può fare - racconta - basta darsi da fare un po' di più. Poi c'è il personale medico che ti da una mano». Mancano, però, gli occhi lucidi dei nonni e il caldo abbraccio dei parenti. «Fortunatamente la tecnologia viene in soccorso - continua Viviana - così tra foto e videochiamate le persone più care sono riuscite a vedere la piccola».

Papà Mauro, sua figlia, l'ha vista da lontano, oltre il vetro che separa il blocco dal corridoio. Non ha ancora avuto la possibilità di tenerla tra le braccia. «Va bene così. La cosa più importante in questo momento è seguire le regole, per rispetto in particolare di chi lavora in ospedale. Anche un sorriso all'infermiere o all'ostetrica può aiutare a stemperare un'atmosfera sicuramente particolare».

C'è un po' di paura a essere genitori di questi tempi? «Sì, è vero - ammette Mauro - Il timore nasce da quello che leggi sui giornali, da quello che vediamo in giro. Forse avrò un po' paura a prendere mia figlia in braccio ma alla fine non resisterò. Vincerà la gioia di essere genitore».