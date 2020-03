Dinanzi all'Umberto I risuonano le sirene di vigili del fuoco e polizia. Non è un'emergenza, ma l'abbraccio simbolico da parte delle forze dell'ordine verso chi è impegnato come loro, in trincea, nei presidi ospedalieri. La stessa cosa, nei giorni scorsi, è accaduta in altri ospedali pugliesi e italiani.

Alle 11 tre automezzi dei pompieri del distaccamento di Corato e una pattuglia della polizia di Stato del locale commissariato si sono fermati proprio davanti l'ingresso della struttura e hanno acceso sirene e lampeggianti. Di fronte a loro il personale sanitario ha risposto con uno scrosciante applauso. Tanti anche i medici e gli infermieri che hanno salutato le forze dell'ordine dalle finestre dell'Umberto I.

Un vigile del fuoco ha poi donato un bonsai, simbolo di vita, a una dottoressa, come regalo simbolico per tutto l'ospedale. Un modo per ringraziare medici e infermieri per il duro lavoro di queste settimane e per mostrare loro la vicinanza di tutta la comunità.