Despar, 500mila euro allo Spallanzani. Maiora: «Anche buoni spesa e bonus ai dipendenti»

Il gruppo Maiora ha deciso di adottare una serie di iniziative a supporto di dipendenti, cittadini e strutture ospedaliere in questo periodo di grave emergenza sanitaria.

«Proprio oggi - spiega l'amministratore delegato Pippo Cannillo - abbiamo stanziato circa 50.000 euro di buoni spesa che verranno distribuiti nei principali Comuni dove siamo presenti con le nostre insegne e che ne hanno fatto richiesta. L'obiettivo è quello di aiutare i cittadini bisognosi che, in questo periodo difficile, non hanno le risorse per fare la spesa».

Maiora ha già investito 450.000 euro in incentivi extra e assicurazione per dipendenti e indotto della logistica. Inoltre ha partecipato, assieme alle altre sei aziende di distribuzione alimentari e negozianti affiliati che fanno parte del consorzio Despar Italia, alla donazione di 500mila euro a favore dell’Istituto Spallanzani di Roma, polo di eccellenza dell’Italia per la ricerca e la cura nel campo delle malattie infettive.

La donazione si innesta in un sistema di azioni che Despar ha attivato per fronteggiare l’emergenza, assicurando la continuità di approvvigionamento e servizio dei propri punti vendita in un quadro di sicurezza per dipendenti e clienti. Per concentrare tutte le proprie risorse in questa direzione, Despar ha rimandato a data da destinarsi tutte le iniziative previste per la celebrazione del 60esimo della presenza dell’Insegna in Italia.

«Ringraziamo Despar per il sostegno alla nostra attività. In questo momento tutte le risorse sono importanti per supportare gli sforzi che, insieme all’intero Sistema Sanitario Nazionale, stiamo mettendo in campo per curare coloro che sono stati contagiati dal Covid-19. Il ringraziamento è anche a nome di tutti i nostri operatori impegnati in prima linea per i quali la vicinanza di realtà esterne del mondo produttivo è un segnale di grande conforto», ha dichiarato Marta Branca, direttore generale dell’Istituto Spallanzani.