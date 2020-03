Giuseppe Lagrasta risponde all'appello infermieri al Nord: «Io ci sono»

«Ho sentito l'esigenza di dare una mano ai miei colleghi, per questo ho deciso di mettere a disposizione la mia professionalità e partire».

Giuseppe Lagrasta di mestiere fa l'infermiere e il 30 marzo inizierà a lavorare a Milano, nei padiglioni della Fiera di Milano, trasformati velocemente in ospedale per supportare l'emergenza Covid-19.

Il giovane infermiere coratino che oggi lavora qui, nella sua città, ha risposto all'offerta di una cooperativa alla quale aveva mandato il curriculum molto tempo fa e che gli ha proposto un contratto. «È anche un modo per fare esperienza - spiega - in una situazione come questa».



Laureatosi nel 2018 all'università di Foggia (sezione distaccata di Barletta), ha fatto questa scelta nonostante i rischi che comporta. Sono migliaia tra medici e personale sanitario ad essersi infettati in corsia. «Il rischio fa parte del mio lavoro - spiega - l'ho messo in conto quando ho deciso di laurearmi in scienze infermieristiche. È da sciocchi non aver paura, ma bisogna fare qualcosa».