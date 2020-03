Coronavirus, Marina Mastromauro al Commissario: «Ci dia conferme sull'epidemia»

Anche il Pastificio Granoro, attraverso una lettera scritta dall'amministratore delegato Marina Mastromauro, interroga il Commissario Prefettizio per avere contezza delle notizie che continuano a rincorrersi sulla possibile positività di altri coratini al nuovo Coronavirus.

«Apprendiamo con preoccupazione dalla stampa locale notizie di un altro coratino positivo al COVID 19 - esordisce la nota - e di personale in servizio al nosocomio cittadino posto in quarantena dopo aver eseguito il tampone. Perché? Cosa è accaduto? Il tutto è avvenuto secondo il protocollo dettato nei casi di sospetto Covid? Al momento le Istituzioni locali tacciono. Non confermano e non smentiscono la notizia. Non riusciamo a reperire dati ufficiali e quindi inconfutabili, non sappiamo se qualcuno è al lavoro per ricostruire un'eventuale catena epidemiologica».



«Ciò che sappiamo è che siamo un'industria alimentare ubicata a Corato, che produciamo un bene di prima necessità quale è la pasta e che, nonostante le difficoltà del momento, stiamo davvero facendo grandi sforzi per garantire la produzione e lavorare "in sicurezza" recependo tutti i provvedimenti tecnici ed organizzativi previsti dall'accordo tra Governo e parti sociali del 18/03/2020. Temiamo che questo silenzio istituzionale possa portare fuori controllo l'emergenza COVID in territorio coratino e mettere a rischio la salute non solo dei nostri dipendenti, ma della comunità tutta».

«Chiediamo perentoriamente al Commissario Prefettizio Schettini ed alle autorità sanitarie locali di comunicarci se le notizie diffuse a mezzo stampa hanno fondamento ed in tal caso chiediamo conferma che tutti i protocolli in vigore atti ad evitare il propagarsi del contagio siano stati adottati correttamente».