L'amore ai tempi del Coronavirus: condivisione, mancanza e paure

Difficile resistere al fascino di chiamare questo pezzo di colore "Amore ai tempi del Coronavirus", storpiando il titolo del Nobel di Gabriel Garcia Marquez. Il best seller dello scrittore colombiano affrontava temi diversi, qui si parla di come la quarantena abbia in qualche modo cambiato la quotidianità dei sentimenti.

Le testimonianze - autentiche - vengono raccontate da fidanzati coratini che vivono l'amore a distanze diverse.

Nicola e Giada convivono ormai da un anno. Entrambi lavorano tanto, sono poche le occasioni per stare davvero insieme. «Nel nostro percorso - spiega Giada - stiamo riscoprendo il piacere di rallentare, di donarsi di più e condividere. La quarantena può essere una prova di quanto il rapporto sia solido, e nel nostro caso di quanto possa essere piacevole. È importante che ognuno si ritagli i suoi spazi».

«In questi giorni - aggiunge Nicola - stiamo coltivando molte passioni in comune. Dipingiamo, cuciniamo ricette nuove, guardiamo film. Proprio oggi abbiamo fatto un'ora di esercizi assieme».

Roberto, invece, non vede Valeria da una settimana. «L'ultima volta una settimana fa per dieci minuti. È dura». Entrambi residenti a Corato ma divisi dal decreto. «Lei sta lavorando - racconta Roberto - quindi ci sentiamo soltanto a fine turno, nel weekend qualcosa in più. Manca tutto quello che eravamo abituati a fare due settimane fa ma cerchiamo comunque di simulare la quotidianità. Un esempio? Netflix Party, un'estensione per poter vedere in sincrono lo stesso film, commentandolo».

La tecnologia è fondamentale per superare le barriere. «Le videochiamate sono ormai pane quotidiano». Simone, coratino, riesce così a guardare negli occhi la sua Anna, tranese. «Facebook mette a disposizione qualche giochino da fare in coppia. Noi ci divertiamo con i quiz di cultura generale. Nascono epiche battaglie». Quei 14 chilometri che separano le due città sono diventati migliaia. «Stiamo recuperando le serie tv di entrambi per poter vedere le puntate che mancano assieme, quando potremo tornare a riabbracciarci».

Alla mancanza talvolta si aggiunge la preoccupazione. Angela spera che ad Aldo non succeda nulla. Lui lavora a Milano, lei è rimasta a Corato per continuare gli studi. «No, non sono per niente tranquilla. Lui è ancora su e sta continuando a lavorare. A me non dice niente per non farmi agitare ma io percepisco che anche lui non è tranquillo».

I tempi degli abbracci, dei baci e dell'amore fisico sembrano ancora lontani e ci si accontenta dei pensieri. «Fantastichiamo sulla nostra vita assieme, quello che vorremmo fare quando quest'incubo sarà finito».