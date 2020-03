Cittadini donano materiale sanitario agli operatori del 118: «Grazie a tutti voi»

L'assessore Leo: «Subito per la Puglia 106,5 milioni per la cassa integrazione in deroga»

L’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo ha annunciato i primi 106,5 milioni per la cassa integrazione in deroga. «Questa mattina ho interloquito in videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo,