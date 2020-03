L'assessore Leo: «Subito per la Puglia 106,5 milioni per la cassa integrazione in deroga»

L’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo ha annunciato i primi 106,5 milioni per la cassa integrazione in deroga.

«Questa mattina ho interloquito in videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, un incontro utile perché è servito a sbloccare immediatamente per le regioni italiane parte dei 3,3 miliardi di euro destinati al trattamento della Cassa Integrazione in Deroga come stabilito dal Decreto Cura Italia.

Per la Regione Puglia è immediatamente disponibile una prima tranche pari a 106,5 milioni di euro su un totale di circa 1,3 miliardi di euro - spiega Leo - È una notizia importante che arriva proprio mentre stiamo incontrando le organizzazioni sindacali e datoriali per firmare l’Accordo Quadro che disciplina per l’appunto la fruizione della cassa integrazione in deroga per i lavoratori e le imprese pugliesi e quindi l’utilizzo di queste risorse.

Stiamo lavorando intensamente - ha concluso l’assessore - per sostenere subito e attivamente quei lavoratori e quelle imprese in difficoltà a causa della pandemia da COVID-19 e che non rientrano nella Cassa Integrazione ordinaria, la cui competenza, come noto, è nazionale».