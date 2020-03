Calo delle donazioni di sangue, l'appello dell'Avis Corato: #Escosoloperdonare

La paura e le restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare il Coronavirus hanno portato ad un calo del 10% delle donazioni di sangue. Una decrescita che rischia di diventare emergenza. Fortunatamente in tanti hanno risposto agli appelli che associazioni ed enti entomologici hanno fatto nei giorni scorsi.

Un appello che arriva anche dall'Avis Corato. «Il momento molto particolare e difficile che l'Italia sta attraversando per sconfiggere il Coronavirus - spiega il presidente Giuseppe Ferrara - vede i cittadini restare giustamente a casa per cercare di velocizzare il più possibile la cessazione della diffusione del virus. Gli italiani sono un grande popolo ed è nei momenti di difficoltà che viene fuori il senso di comunità e solidarietà.».

«Non dimentichiamo che al dramma che stiamo vivendo in questi giorni - continua il presidente dell'associazione - si aggiunge la carenza di sangue che ha bloccato le liste di attesa per i trapianti, per le sale operatorie, per i talassemici, per eventi traumatici come incidenti o eventi chirurgici e altro ancora».

#Escosoloperdonare fa appello a chi, in buona salute, può dedicare un po' del suo tempo per aiutare gli altri. «Chi prenota una donazione può uscire di casa per recarsi in ospedale compilando l'autocertificazione ministeriale e, dopo la donazione, sarà rilasciata la certificazione medica come giustificazione ai controlli di Polizia. Gli italiani sono sensibili e chi è già donatore lo è ancora di più».

Si può prenotare una donazione collegandosi al sito www.aviscorato.it o telefonando al numero 080.8724178