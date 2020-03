«Ci abbracceremo presto». Gli auguri di una bimba al papà lontano. Video

Se qualcosa di buono c'è in questa quarantena, è probabilmente il fatto di poter trascorrere più tempo in famiglia e di stare maggiormente accanto ai propri cari. In molti casi, però, la stessa quarantena separa irrimediabilmente chi si vuole bene.

Succede, per esempio, ai genitori che lavorano in ospedale e stanno combattendo la battaglia contro il virus con turni estenuanti. Succede ai tanti adulti che non possono andare a trovare i propri genitori anziani per proteggerli dal contagio. Oppure ai giovani meridionali residenti al Nord che hanno scelto di non tornare dalle famiglie d'origine per evitare rischi.

E succede anche a Daniele, il giovane coratino immunodepresso che nei giorni scorsi aveva lanciato - attraverso le pagine di CoratoLive.it - un appello ai cittadini affinché restassero a casa e rispettassero i decreti del governo.

Lui e sua figlia Cristel, 8 anni, non possono vedersi già da diversi giorni, proprio perché lo stato di salute di Daniele impone di evitare contagi. Così, in vista della festa del papà che si celebra oggi, la bimba ha scritto una lettera e l'ha letta nel video che vedete in basso.

Attraverso queste parole - con l'autorizzazione dei genitori - facciamo gli auguri a tutti i papà, ancora di più a quelli lontani dai propri figli.