"Italia, ti rialzerai!" L'omaggio in versi di Franco Leone al Paese ferito

Una dedica all'Italia, ferita ma non piegata da un’emergenza giunta da una zona remota del globo, nella consapevolezza che presto la sua fierezza tornerà a risplendere. Proprio come quando i Romani riuscirono a trasformare la più rovinosa sconfitta (quella di Canne nel 216 a.C.) in un’occasione che fece dell’Italia la più grande potenza del mondo.



L'omaggio arriva dal poeta coratino Franco Leone, che ha composto un sonetto in endecasillabi con quartina finale.

Italia ti rialzerai

(di Franco Leone)

Ci appari oggi fragile e sfiancata,

è spenta in te l’antica tua fierezza.

Dall’Asia un morbo come una sferzata

ti porta un gran dolor ma non ti spezza.

Tu che sei sempre stata la più amata

stai conoscendo adesso l’amarezza.

Giammai però potrà quella sferzata

scalfir né mai ferir la tua bellezza.

Rinchiusa come dentro ad una stanza

dove serrate son finestre e porte

reagisci come i grandi eroi più arditi,

perché rifulge in te quella speranza

di ribaltar la cruda e avversa sorte.

Dalle Alpi in giù insieme tutti uniti

sapremo figli tuoi con gran fierezza

ridarti come un tempo la bellezza.



Così come un dì fecero i Romani

daremo intensa luce al tuo domani.