La Santa Messa in diretta su CoratoLive e CoratoViva

In un momento in cui siamo chiamati a manifestare la nostra responsabilità cercando di uscire di casa il meno possibile e soltanto per esigenze di estrema necessità, per i credenti e per coloro che professano la religione cattolica, la Santa Messa diventa un momento irrinunciabile.

Le disposizioni dello Stato e della conferenza dei vescovi non consentono ai fedeli di potersi recare in chiesa per poter assistere alla celebrazione dell’Eucarestia. La tecnologia e i mezzi di informazione possono essere, dunque, un valido strumento per quanti desiderano partecipare seppure a distanza alla celebrazione della Santa Messa.

Per questo gli editori e i direttori delle testate giornalistiche CoratoLive.it e CoratoViva.it hanno scelto di unire le forze e consentire la trasmissione in diretta streaming delle celebrazioni eucaristiche nel pomeriggio di sabato 14 marzo e nella mattinata di domenica 15 marzo.

A partire dalle ore 18.15 del 14 marzo 2020, sulle home page dei portali www.coratolive.it e www.coratoviva.it sarà trasmessa in diretta la celebrazione della Santa Messa officiata da don Vito Martinelli.

A mezzogiorno di domani, 15 marzo 2020, trasmetteremo sulle home page dei portali www.coratolive.it e www.coratoviva.it la celebrazione della Santa Messa officiata da Mons. Luigi De Palma.

Ringraziamo i due sacerdoti per la disponibilità manifestata, i direttori e gli editori delle testate e gli operatori che consentiranno la diffusione della Santa Messa.