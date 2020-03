Grande fuga dal Nord bis: a Trani scese solo 3 persone

Anche ieri sera c'è stata una fuga dal Nord verso il Sud, quasi un remake della scorsa settimana, ma in formato ridotto.

«Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal Nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più» ha affermato il presidente della Regione, Emiliano.



«Avrete probabilmente esibito ai soldati alla stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in treno. Fatto sta che ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare. In pochi giorni migliaia e migliaia di persone hanno fatto rientro in Puglia aggravando la nostra già drammatica situazione.

Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati. Dovrete rimanere in casa almeno per altri 14 giorni e comunque per tutto il tempo di durata del decreto del Presidente del Consiglio.E dovete anche dichiarare la vostra presenza sul sito della Regione Puglia, come da me disposto con ordinanza la cui violazione determina il reato di cui all’art.650 cp».

Questa mattina il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha però tranquillizzato la cittadinanza con un post che ha affidato alla sua pagina Facebook.

«Il temutissimo "Treno che viene dal nord" (e che mi avete segnalato in molti stanotte) è arrivato in stazione a Trani alle 6.13. Sono scese 3 persone. Possiamo e potete tirare un sospiro di sollievo. È chiaro che da altre parti i numeri saranno diversi, motivo per il quale stiamo rafforzando i controlli sulle strade di collegamento con la nostra città. Voi però restate a casa».