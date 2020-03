Anche Corato canta per l'Italia, da Toto Cutugno a "We are the world" Video

I video arrivano dalle zone di via Trani, 167 e via Ruvo, ma non sono gli unici. La più gettonata è "L'italiano" di Toto Cutugno. Ma non mancano i brani della tradizione partenopea e canzoni come "We are the world"