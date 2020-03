Da Napoli a tutta Italia e Corato non fa eccezione. Dai balconi e dagli appartamenti risuonano canzoni di speranza, dedicate all'Italia e agli italiani che in queste ore stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus rimanendo chiusi in casa.

Il flash mob è partito ieri dal capoluogo campano e si è diffuso in tutta la penisola. Roma, Milano, Palermo, tutta Italia ha intonato un canto contro il virus. Questo pomeriggio alle 18 anche Corato ha risposto. I video che vi proponiamo arrivano dalle zone di via Trani, 167 e via Ruvo, ma non sono gli unici.

La più gettonata è "L'italiano" di Toto Cotugno, inno nazionale della musica leggera. Ma non mancano i brani della tradizione partenopea e canzoni di più ampio respiro che ci legano al mondo intero come "We are the world" che risuona in tutta la 167.

Nel silenzio delle strade deserte ecco la musica, da sempre antidoto di paura e sofferenza.