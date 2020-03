«Le strade son deserte, deserte e silenziose. Si spegne anche l’insegna di quell’ultimo caffè» cantava Domenico Modugno nel lontano 1955. La differenza è netta: sono le 11.30 del mattino e non “mezzanotte”, come diceva la canzone. Corato, ieri mattina - tranne alcune eccezioni - non si è svegliata. Ed è decisamente triste pensare che nessuno sa per quanto altro tempo rimarrà dormiente.

Le scuole, i bar, il teatro, le palestre e alcuni negozi sono chiusi. Le misure si fanno più rigide. I proprietari hanno abbassato la serranda, seppur a malincuore, e affisso un cartello bianco, sul quale è spiegato il motivo della chiusura. Chi passa resta ad osservarlo per qualche minuto, il tempo necessario per rendersi conto della situazione che stiamo vivendo e che nessuno si aspettava.

I supermercati sono aperti, garantendo i beni di prima necessità, con alcune limitazioni e regole da rispettare. Si entra uno alla volta e ci si mette in fila, mantenendo la giusta distanza tra una persona e l’altra.

Nel pomeriggio la situazione non cambia. Per strada cammina solo qualche anziano che non rinuncia alla sua passeggiata sul Corso cittadino e pochi altri.

Alle 18 si chiude. Non tutti però, qualche locale rimane aperto. C'è da specificare che la normativa consente di tenere aperto il locale ma non al pubblico. Le strade iniziano a svuotarsi e la sera cala in silenzio. Il paese è spento, come lo sguardo della gente. La vita è cambiata in pochi giorni.