“Andrà tutto bene!”. Finalmente anche a Corato c’è qualcuno che prova a dirlo, armato di colori e fantasia. Così come in tanti hanno fatto nel Nord dell’Italia, con i bigliettini anonimi lasciati ovunque.



Ieri pomeriggio sulla ringhiera di un balcone di via Castel del monte è comparso uno striscione colorato, realizzato di sicuro da qualcuno che - saggiamente - ha deciso di restare a casa.

«Ho ricevuto un messaggio dalla catechista di mio figlio - scrive una mamma alla redazione di CoratoLive.it - Ci chiedeva, in un momento così grigio, di riempire il paese di ottimismo e colori. Abbiamo accettato la sfida e pensato di condividerla con il resto della città».

La stessa idea è arrivata anche in molte “chat delle mamme”: «stiamo lanciando questa iniziativa. Ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno in cartellone o un lenzuolo con la scritta “Andrà tutto bene” per poi appenderlo alle finestre, alle ringhiere dei balconi o sulle terrazze. Vogliamo lanciare un’onda di positività e dare ai bimbi un’occasione per divertirsi a dipingere». Così anche altri due balconi sono diventati annuncio di speranza, belli da condividere e raccontare.

Chiunque vorrà potrà mandare una foto della propria creazione alla redazione di CoratoLive.it utilizzando whatsapp al numero 3892170180: verranno pubblicate all’interno di questo articolo.

Quando il Coronavirus sarà solo un ricordo, quelle immagini ci ricorderanno quanta bellezza si nasconde nel tempo trascorso a casa. Quanta meraviglia c’è nelle cose di ogni giorno. Quant’è importante la possibilità di andare a scuola, in chiesa, al cinema, in teatro, in palestra, allo stadio. O semplicemente, a casa dei nonni, i primi che ci hanno insegnato a dire "Andrà tutto bene".