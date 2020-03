Notizie false, audio Whatsapp e informazioni errate: non fatevi contagiare

L'informazione ai tempi dell'emergenza corre veloce, a volte più del Covid 19. Il flusso di notizie che viaggia on line è impressionante. Ma, ancora più rapida è la diffusione di messaggi audio e testuali farlocchi che passano da una chat all'altra, di informazioni pericolose e palesemente false inviate senza filtro e controllo alcuno. Un virus - sì, anche questo lo è - che diffonde paura e pregiudizio.



È recente la storia che arriva da Martina Franca. Un 21enne ha condiviso la foto di un'ambulanza accompagnata da un sinistro «È arrivato il Coronavirus in città» ha immediatamente rilanciato in un audio che si propagato con enorme velocità. Peccato che si trattasse del soccorso ad un anziano caduto in casa. Il giovane è stato denunciato per procurato allarme. È solo un esempio di centinaia di episodi simili, pubblicati e diffusi con estrema leggerezza ma che possono far male, magari ledendo la privacy e la tranquillità di qualcuno.

Alcuni hanno riguardato anche Corato, ovviamente. Da giorni gira un audio in cui si parla in libertà di contagi, quarantene e chissà cos'altro. Mentre ieri un messaggio delirante annunciava che di notte sarebbe passato un elicottero per disinfettare la città. Viene da chiedersi se chi inoltra questa immondizia creda davvero al contenuto di quei messaggi. O se vi sia solo un letale mix di superficialità, ignoranza e persino malafede.

Intanto, a nulla sono valsi gli appelli delle istituzioni, degli ospedali e degli scienziati. Le chat continuano a essere intasate da messaggi apocalittici, informazioni errate e segnalazioni al limite del penale. Per questo vi chiediamo, con la stessa cura che avrete nel seguire le normative disposte dal governo, di scegliere la corretta informazione dei canali ufficiali e dei professionisti del settore. Lasciate fuori dalla vostra testa tutto il resto. Non fatevi contagiare.