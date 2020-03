Coronavirus, messe e funerali sospesi fino al 3 aprile

Coronavirus, impennata dei contagi: quota 39, uno a Bitonto

cronaca

I casi positivi sono cosi suddivisi: 1 in provincia di Bari, a Bitonto; 1 in provincia Bat; 3 in provincia di Brindisi; 3 in provincia di Lecce; 7 in provincia di Foggia (tra questi c’è il caso deceduto oggi)