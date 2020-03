Fuga dal Nord: presidio della polizia locale in stazione a Trani e al casello autostradale

Doppio presidio della polizia locale di Trani per intercettare chiunque stia rientrando in mattinata dal Nord Italia.

Dalle 8 di questa mattina in stazione è presente n drappello di agenti, mentre altri uomini della polizia municipale presidiano il casello autostradale. L'invito fatto a chiunque sia sceso da treni o di ritorno in pullman e auto è quello di rispettare le prescrizioni governative e regionali, l'invito a registrarsi come da indicazioni e auto-denunciare il proprio rientro da zone della Lombardia o dalle altre 14 province per le quali sono in vigore restrizioni.

Una misura di prevenzione necessaria dato quanto accaduto nelle ultime ore. Gli agenti stanno anche procedendo alla identificazione di quanti rientrano, per permettere un controllo incrociato sulla comunicazione degli spostamenti alla Asl.