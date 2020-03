Distanze, contatti e strette di mano: regole note ma non rispettate

Dopo tre giorni dal decreto firmato da Conte, Corato inizia a prendere confidenza con le misure per prevenire il contagio da Coronavirus e a modificare la propria quotidianità. Un passaggio piuttosto lento e non recepito da tutti, soprattutto dai più giovani. Spesso le precauzioni rimangono solo parole e non si trasformano in azioni concrete, in particolare l'evitare assembramenti e mantenere la distanza di un metro dagli altri.

Sabato mattina, in centro, c'è meno gente del solito. Nei bar perlopiù ragazzi. Per buona parte dei coratini la vita di tutti i giorni non sembra essere cambiata e se da una parte serpeggia un po' di preoccupazione, molti minimizzano. Le misure sono note ma non vengono applicate.

Intanto tanti esercenti stanno applicando buone norme di prevenzione. C'è chi ha diminuito i coperti lasciando più spazio tra un tavolo e l'altro, chi fa entrare un cliente alla volta o a piccoli gruppi. Anche in chiesa i banchi hanno lasciato spazio a sedie ben distanziate. Rimane aperto il cinema Alfieri ma con un numero di sedili liberi tra un posto assegnato e l'altro.

Ora tocca a noi cittadini, a chi questi luoghi dovrà viverli, rispettare il decreto. «Per vincere il virus dobbiamo cambiare modo di vivere», ha ricordato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Ebbene, è necessario usare buon senso e un pizzico di responsabilità, sacrificando per un po' le abitudini quotidiane, in nome del bene comune.