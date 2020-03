«Contro l'abusivismo e per legalità». Nasce l'associazione fotografi Corato

È stata costituita in città l'associazione fotografi Corato. «È il frutto dell’incontro e della collaborazione sinergica tra i fotografi professionisti coratini» spiegano i promotori dell'iniziativa.

«Lo scopo è combattere l’abusivismo, promuovere e diffondere la pratica e la cultura della fotografia in forma legale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni; organizzare mostre, concorsi, seminari, convegni, workshop, uscite fotografiche, corsi di aggiornamento, di apprendimento e perfezionamento; sviluppare attività di formazione e di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, di scuole, di università, biblioteche, enti pubblici, e in genere nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica lo richiedesse; organizzare incontri e raduni al fine di creare momenti di scambio e confronto nell’ambito della fotografia; ampliare la cultura fotografica con mezzi telematici e non, pubblicazioni e libri; promuovere scambi culturali; stimolare gli enti pubblici e privati nonché i singoli cittadini alla cultura fotografica; collaborare con le associazioni e i circoli esistenti per attività di promozione e realizzazione di progetti comuni. A tal fine l’associazione potrà organizzare seminari, mostre e concorsi fotografici, raduni, corsi di apprendimento, di perfezionamento e di aggiornamento.

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello statuto e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza politica e religiosa e che condividano gli scopi associativi. Sarà l’associazione a valutare le richieste di adesione. Queste potranno pervenire via mail all’indirizzo sotto indicato».

Fanno parte ad oggi dell’associazione gli studi fotografici professionali Gianni Albanese Photographer, Ottavio Mastropasqua Fotografo, Aldo Photo, Giuseppe Ferrara Fotografo, Photoline, Giuseppe Di Tacchio Photo | Video, Giacomo Pedone Fotografo, Momenti Fotografia, Testini Fotografi.



Info sulla pagina facebook dell’associazione, sul profilo Instagram oppure scrivendo alla email ass.fotograficorato@gmail.com