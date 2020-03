Dalle scuole allo sport: cosa accade a Corato dopo il decreto anti-coronavirus?

Quali sono gli effetti del decreto firmato mercoledì dal Governo, per la nostra città? In queste ore enti, associazioni e aziende pubbliche e private si stanno adeguando comunicando le decisioni in merito.

Rimangono aperti bar, ristoranti, negozi, le banche, gli uffici comunali (dove si può entrare uno alla volta per evitare il sovraffollamento). Non si registra un calo netto di presenze nelle attività, almeno per il momento. I coratini continuano a vivere con tranquillità la città. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro più netto della situazione. Intanto sono stati annullati alcuni eventi come quello organizzato da Forza Italia l'8 marzo e quelli programmati per Confabulare – libri fuori dagli scaffali.

Scuole. È di mercoledì la sospensione ufficiale delle lezioni fino al 15 marzo. Dovrà recarsi al lavoro solo il personale Ata. Tuttavia diversi istituti si stanno organizzando per poter svolgere attività scolastica a distanza attraverso schede consegnate agli studenti.

Trasporti. Confermate le tratte a lunga percorrenza operate da Marino e Marozzi/Flixbus. Ferrotramviaria ha comunicato la soppressione di alcune corse ferroviarie e automobilistiche. I mezzi del trasporto urbano sono già da qualche giorno sanificati quotidianamente.



Teatri e cinema. Il decreto dice che possono rimanere aperti a patto che tra gli spettatori ci sia un metro di distanza. Il TPP che gestisce la stagione teatrale al Comunale di Corato ha confermato la sospensione degli spettacoli fino al 3 aprile. Salta "Altra Danza" previsto per domani, 7 aprile e "Se non posso ballare” con Lella Costa del 3 aprile. Sul profilo Facebook del Teatro Pubblico Pugliese verranno pubblicati gli aggiornamenti riguardo il recupero delle date. Non si conosce ancora la posizione dell'unico cinema cittadino, l'Alfieri, che ieri ha osservato una giornata di riposo. Intanto diverse case cinematografiche stanno facendo slittare l'uscita dei film.



Sport. Le federazioni, nella giornata di ieri, hanno confermato la disputa delle gare a porte chiuse fino al 3 aprile, attenendosi al testo del decreto. L'Usd Corato (Eccellenza regionale) potrà tornare a giocare davanti al proprio pubblico solo all'ultima giornata, quella con il Molfetta. Intanto questa mattina ci sarà un vertice in Figc Puglia per capire cosa fare in questo turno (il Corato va a Trani). Porte chiuse anche in Coppa per Corato-Afragolese.

Capitolo basket. La Fip nazionale ha optato per le porte chiuse. Sul neutro di Melfi il Basket Corato (B nazionale) giocherà senza spettatori contro il Cassino. Diversa la scelta della Fip pugliese. Non si disputeranno le gare fino al 15 marzo che verranno recuperate a data da destinarsi. Rinviate, quindi, Dinamo Brindisi-Matteotti e Matteotti-Virtus Molfetta (C silver) più tutte le gare delle giovanili e le minors.

Stop fino al 15 di questo mese anche per la pallavolo e per la Polis Corato (C regionale). L'emergenza coronavirus coinvolge anche tutti gli altri sport. L'Athlon Judo ha sospeso le lezioni e gli agonisti si alleneranno a porte chiuse. Annullato il quinto memorial Giuseppe Del Vecchio di mountain bike , organizzato dalla Quarat Bike, che si sarebbe disputato questo weekend nel Parco dell'Alta Murgia.