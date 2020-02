Suo il famoso vocale sul Coronavirus: Michele da Corato a Radio Deejay. Il video

Sul suo account Instagram, Linus di Radio Deejay l'ha definita «la più bella telefonata dell’anno». Protagonista Michele da Corato, autore dell'ormai famoso messaggio vocale Whatsapp - divenuto popolare da Sud a Nord - che "spegne" l'allarmismo sul Coronavirus al grido di "stiamoci calmi", aggiungendoci delle punte di vernacolo.

Michele, che lavora in un negozio di autoricambi, è stato scovato da Linus e Nicola Savino ed è andato in onda questa mattina durante la puntata di "Deejay chiama Italia" (di gran lunga il programma radiofonico più popolare dell'etere), dove ha potuto raccontare com'è nato il suo messaggio: in realtà una sorta di rassicurazione a Francesco, un suo amico, per stemperare il panico che il Covid-19 ha generato anche a Corato.

Tra uno "sponzale" e i racconti del nonno, la chiacchierata tra Michele e i due conduttori è durata quasi cinque minuti. Di seguito lo spezzone della puntata su Radio Deejay.