Disinfettanti sold out, a Milano farmacista di origini coratine lo regala ai clienti

Con l'arrivo del coronavirus Covid-19, Amuchina e mascherine ormai sono diventati il Sacro Graal dei prodotti farmaceutici. Sugli scaffali scarseggiano, così come i prodotti per realizzare disinfettanti nei laboratori delle farmacie. Da Milano arriva una storia che lambisce Corato. Giuseppe Piccarreta, titolare della farmacia Smeraldo in zona Porta Garibaldi, distribuisce gratuitamente 80 millilitri di disinfettante prodotto nel suo laboratorio ai clienti possessori della tessera fedeltà.

Il cognome non tradisce le origini coratine. Suo padre è nato qui e sua madre, fino a una ventina d'anni fa, gestiva la farmacia Pavone che si affacciava su piazza Cesare Battisti. Il suo prodotto ha una base alcolica del 70% e può essere ritirato portando in farmacia il flaconcino. Sì, perché le bottigliette di plastica che dovrebbero contenere il gel sono ormai introvabili.

Non solo a Milano. Anche a Corato i flaconcini si sono letteralmente volatilizzati. Più di una farmacia ha dichiarato di non averne più, così come mancano gelificante e alcol specifico per prodotti farmaceutici, necessari per comporre il disinfettante. Tra tutte le farmacie coratine, due fino a ieri stavano continuando a produrne, sfruttando le riserve di magazzino. Quella del dottor Gianpaolo Musci è pronta a "sfornarne" una cinquantina. Qualche confezione, invece, verrà preparata da farmacia Tedone. Farmacia San Cataldo, invece, avrà a disposizione un refill prodotto da un altro laboratorio.

La Angelini, casa farmaceutica che commercializza l'Amuchina, ha rassicurato tutti confermando l'aumento di produzione negli stabilimenti di Ancona e a Casella. Non si sa quando l'Amuchina sarà nuovamente disponibile e tutti i farmacisti coratini ascoltati attendono l'arrivo dei nuovi flaconi.



Tra sabato - il day after dell'arrivo del Coronavirus in Italia - e lunedì la richiesta di mascherine e igienizzanti ha subito un impennata, seguendo l'escalation mediatico fino ad esaurimento scorte. La farmacia Tedone, di turno domenica, ha venduto 120 pezzi in poche ore. Numeri che fanno ben comprendere quanto sia forte l'allarmismo anche a queste latitudini.