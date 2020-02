Un nuovo laboratorio di informatica al "Tandoi". È intitolato alla docente Anna Maria Paradies​

Permesso raccolta funghi, un corso all'Asipu

Il Comune di Corato, in collaborazione con l’associazione micologica Amamto di Gravina in Puglia, nei giorni 23, 24 e 25 marzo terrà nella sede dell'Asipu in via Mangilli corsi di formazione per il conseguimento e il rinnovo dell’attestato propedeutico al rilascio del permesso di