Permesso raccolta funghi, un corso all'Asipu

Il Comune di Corato, in collaborazione con l’associazione micologica Amamto di Gravina in Puglia, nei giorni 23, 24 e 25 marzo terrà nella sede dell'Asipu in via Mangilli corsi di formazione per il conseguimento e il rinnovo dell’attestato propedeutico al rilascio del permesso di raccolta funghi epigei freschi.



Gli interessati possono ritirare entro il 20 marzo il modello di iscrizione presso l’ufficio Ambiente del Comune, al secondo piano del Palazzo di Città.