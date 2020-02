Bonifica ex discarica Maccarone, approvato il progetto esecutivo

È stato approvato il progetto esecutivo per la bonifica, la messa in sicurezza permanente e il recupero ambientale della ex discarica comunale in contrada Maccarone - Sant'Elia in cui, dal 1975 al 1982, sono state depositate decine di migliaia di metri cubi di rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti all'epoca in città.

Il via libera è arrivato dopo l’esito favorevole del “rapporto di controllo conclusivo” della “verifica del progetto” e in seguito all'atto di “validazione” del progetto.

Secondo il nuovo cronoprogramma approvato dal Comune nel dicembre scorso - che ha fatto slittare di sei mesi le scadenze precedentemente fissate - entro l'8 maggio 2020 l'ente dovrà procedere con l'assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori che dovranno essere concretamente avviati entro il 20 giugno e ultimati entro il 20 dicembre 2020.

Il progetto definitivo - approvato nell'ottobre 2019 - prevede la copertura della discarica e la sistemazione morfologica, opere di contenimento e ricostruzione del sopra suolo, sistemi di raccolta delle acque meteoriche, la protezione dell’area a e monitoraggio e la realizzazione di pozzi spia per il biogas.



Gli interventi sono eseguibili grazie all'approvazione del progetto presentato da Palazzo di città nel novembre del 2017 e finanziato dalla Regione con una somma di un milione e 365mila euro.