Un tripudio di emozioni e colori ha trionfato nella prima giornata della 41° edizione del Carnevale Coratino. Un timido sole ha fatto da scenografia alla manifestazione che si è confermata tra le più seguite e amate dalla comunità coratina.

Alle 15 i gruppi mascherati si sono radunati in via Lama di Grazia. Da qui Re Cuoraldino, ha ufficialmente aperto la tradizionale sfilata, che si è districata per tutto il corso cittadino fino a culminare nell'esibizione finale in piazza Cesare Battisti.

16 i gruppi partecipanti, tra privati e scolastici, per un totale di circa 4000 partecipanti. I temi dominanti: da quello degli anni venti a Fellini - quest'anno ricorre il centenario- dall'emergenza ambientale a quello della speranza, da Beethoven alla fiaba.





Presenza confermata per le maschere storiche del Carnevale Coratino: la Vecchiaredd, gli eleganti Sceriffi e i soliti irriverenti Gonzales che tra scherzi e irruzioni hanno intervallato la manifestazione carnevalesca.

Appuntamento martedì con la seconda sfilata, sempre dalle ore 15. Lasciamo alle immagini il racconto di un pomeriggio di allegria.