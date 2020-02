È il giorno della prima sfilata di Carnevale. Diretta sulla pagina Facebook di CoratoLive.it

Questo pomeriggio scatta l'edizione del Carnevale Coratino numero 41. Come per l'anteprima di domenica scorsa, anche questa sfilata sarà baciata dal sole. Alle 14.30 è previsto il raduno in via Lama Di Grazia e via Mangilli e alle ore 15 ci sarà la partenza. Poi i gruppi proseguiranno lungo via Bisceglie, via Aldo Moro, piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini, piazza Cesare Battisti per le performance finale e via Di Vittorio/via Dante.

CoratoLive.it sarà come ogni anno presente con una diretta sulla nostra pagina Facebook e il racconto della giornata attraverso gli scatti della sfilata.

Tra le novità di questa edizione sicuramente va menzionato il museo temporaneo del Carnevale dedicato al carnevale pugliese e alle sue principali caratteristiche. Il museo è stato allestito in piazza di Vagno, nell’edificio in cui una volta era ubicata la sede Enel. È promosso dalla Pro loco Quadratum che ha raccolto gli elementi fotografici, costumi, manufatti in cartapesta, videoproiezioni e informazioni dettagliate. Sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 21 (esclusi giorni delle sfilate) e domenica 23 febbraio dalle 10. Sono previste su prenotazione, in mattinata, visite guidate al centro storico e al museo.

Diversi i concorsi organizzati dalla Pro loco. Confermati il concorso fotografico e il contest Instagram. Verrà premiata anche la maschera più originale.

Come di consueto sono vietate bombolette e spray al peperoncino.

Il programma

Fino al 25 febbraio

Museo del Carnevale - (locali ex Enel - piazza Di Vagno) - tutti i giorni dalle 18 alle 21 (chiuso in concomitanza delle sfilate del 23 e 25 febbraio)

23 febbraio

Visite guidate al centro storico e al museo del carnevale a partire dalle 10 (su prenotazione)

Sfilata dei gruppi - Corsi cittadini e performance in piazza Cesare Battisti

Dalle 14.30

25 febbraio

Sfilata dei gruppi - Corsi cittadini e performance in piazza Cesare Battisti

Dalle 14.30



Concorso fotografico su www.prolococorato.it

Info e prenotazioni visite guidate: 080.8728008 - 333.8497742 - 368.7099065

info@prolococorato.it