Un nuovo spazio per i giovani. Domani si inaugura il Workspace del Laboratorio Urbano

Si inaugura domani presso il Corato Open Space, in viale Ettore Fieramosca 169, il nuovo Workspace del Laboratorio Urbano di If In Apulia, uno spazio che unisce l'ambiente lavorativo all'ambiente culturale. Lo spazio è stato allestito grazie al contributo di Allianz - Socoass Srl e Granoro.

«In un contesto in cui osserviamo l'emorragia dei giovani verso altre città - commenta l'associazione - in cerca di un lavoro dignitoso e soddisfacente, in cui l’Open Space è un luogo di passaggio e non di permanenza, vogliamo cercare di arginare questo effetto».

«L’idea è inserire all'interno dell’Open Space uno spazio in grado di poter accogliere giovani e non che aspirano a intraprendere un lavoro in proprio - continua la nota - mettersi in discussione, scommettere sul territorio per rilanciare se stessi e la comunità di appartenenza».

«L'iniziativa mira ad avvicinare l'ambiente lavorativo a quello culturale del laboratorio urbano, permettendo quindi una contaminazione tra la due realtà, supportando l’ingresso dei professionisti nel mondo del lavoro e favorendone la permanenza sul territorio. Il lavoratore si impegna a “restituire” qualcosa al Laboratorio Urbano, sia esso prestare le proprie competenze per contribuire alla crescita del Laboratorio, sia offrire la propria expertise agli studenti attraverso workshop formativi orientati al lavoro».

L'evento di inaugurazione si articolerà in tre fasi:



Ore 18.00: dibattito sul senso e sul valore che ha oggi l'allestimento di spazi di lavoro condiviso giovanile nel nostro territorio. Interverranno Beppe De Laurentis di Allianz - Socoass Srl; Nadia Saponara di T-innova; Martina Fariello di Buoncampo (Fondazione Vincenzo Casillo); Ezio Falco della FLC CGIL Puglia, il sindaco di Ruvo Pasquale Chieco e il subcommissario del Comune di Corato, Patrizia Tandoi. L'incontro sarà moderato da Felice Addario

Ore 19.00: racconto di esperienze simili in realtà vicine e dibattito con gli interventi di Ivan Iosca per La Capagrossa Coworking; Carmine Doronzo per Grow Lab e Domenico D'Introno per Porta futuro.

Ore 20.00: buffet, musica, taglio del nastro e visita guidata del Laboratorio Urbano