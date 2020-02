Domenica Papa Francesco a Bari: di Antonio Molinini le orchestrazioni dei brani sacri

Papa Francesco torna in Puglia dopo le visite a Bari, Alessano e Molfetta, due anni fa. Domenica 23 febbraio presiederà la celebrazione eucaristica a Bari, in corso Vittorio Emanuele II, evento che rientra nel convegno "Mediterraneo frontiera di pace" organizzato dalla Cei. Come a Molfetta ci sarà uno spiegamento imponente di misure di sicurezza, gran parte del centro cittadino sarà blindato e si attendono oltre 50.000 fedeli, oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte.

Una giornata importante che verrà accompagnata dalla musica sacra eseguita dall'orchestra degli alunni del Conservatorio Piccinni. Musica arrangiata e orchestrata da Antonio Molinini, compositore e musicista coratino. «Collaboro con la Conferenza Episcopale Italiana e con monsignor Antonio Parisi dal 2004 - spiega Molinini - per tutti gli eventi dove è necessario orchestrare e arrangiare brani liturgici sacri originali o della tradizione liturgica ovvero non scritti appositamente per una particolare celebrazione».

Per l'arrivo del Papa a Bari, che sarà trasmesso in mondovisione sulla Rai, Molinini è stato l'unico arrangiatore e orchestratore per una decina di brani della tradizione liturgica, più o meno conosciuti, e altri scritti specificatamente per quest'occasione da colleghi compositori. Antonio Molinini, infatti, ha curato in passato anche la composizione di brani liturgici. «Ricordo su tutte - racconta Molinini - quella scritta per il centenario delle missionarie del Sacro Costato, incisa poi sul disco "Amore in Cristo". Mi occupai di un brano originale che accompagna il testo sacro di un altro autore».

Quella di Papa Francesco sarà la terza visita a Bari di un pontefice nel nuovo millennio. Oltre a quella già citata del 2018, nel 2005 Papa Benedetto XVI venne nel capoluogo per la sua prima visita pastorale del percorso da santo padre. Anche quel 29 maggio Antonio Molinini intervenne orchestrando integralmente la Messa per coro e orchestra sinfonica.