Sfilate di Carnevale, confermato il percorso dei gruppi mascherati

Manca poco alla partenza delle due tradizionali sfilate del Carnevale Coratino in programma domenica 23 e martedì 25 febbraio a partire dalle 15.



Terminate le innumerevoli incombenze burocratiche e amministrative, sono state rilasciate le relative autorizzazioni ed è stata predisposta dal Comando della Polizia Locale l'apposita ordinanza dirigenziale per gli interventi temporanei sulla circolazione e sulla sosta lungo le vie del centro abitato interessate dalla manifestazione.

Questo il percorso delle due sfilate: ore 14.30 raduno in via Lama Di Grazia e via Mangilli e ore 15 partenza. Poi i gruppi proseguiranno lungo via Bisceglie, via Aldo Moro, piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini, piazza Cesare Battisti, via Di Vittorio/via Dante.

«Ringraziamo il commissario straordinario Schettini, il sub commissario Lucarelli e il segretario generale D’Introno per il sostegno morale ed economico a questo importante appuntamento socio-culturale» fa sapere la La Pro loco “Quadratum” che organizza la manifestazione. «Ringraziamo altresì le forze dell’ordine, la polizia locale, l’Asipu e le associazioni di volontariato per l’assistenza e il coordinamento. Auguriamo agli innumerevoli visitatori e ai concittadini di trascorrere con noi due giornate di allegria, all’insegna del “sano, puro e civile divertimento"».

Intanto sono aumentati i premi messi in palio nei contest organizzati dalla pro loco nell'ambito del Carnevale.

Questa la lista aggiornata.

Concorso fotografico:

Primo classificato: premio Pro loco Quadratum pari a 100 euro in denaro.

Premio Miani

Premio “La Locanda du Baron”: cena per due persone

Buono di 100 stampe + poster presso Studio Ferrara

Maglia brandizzata BellavitainPuglia.it e ilMatrimonioinPuglia.it

Contest Instagram

Best foto del Carnevale Coratino: soggiorno presso Fabula Maison a Monopoli, bellavitainpuglia.it

Miglior bianconero - Menù completo presso Kemada Bistrot a Bari, by bellavitainpuglia.it

Premio fotografia dell’anno - menù panzerotto da Bernardo a Castellana Grotte, by bellavitainpuglia.it

Miglior street photography - cavalletto treppiede per smartphone

Miglior food photography - Buono omaggio cena per due persone presso “La Locanda du Baron”

Miglior ritratto - Buono omaggio Aperitivo per due persone presso Caffetteria Cafelatte.