Arrivano le sfilate, a Carnevale vietati bombolette e spray al peperoncino

Divieto di vendita e uso di bombolette e spray al peperoncino e stop alla vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine. Sono i provvedimenti emanati dal commissario prefettizio, Paola Bianca Maria Schettini, in occasione delle sfilate del Carnevale coratino previste per il 23 e 25 febbraio.

«In occasione del periodo di Carnevale in generale e dello svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati lungo i Corsi cittadini in particolare - si legge nell'ordinanza - è ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, di sostanze o materiale imbrattante o colorante, ed oggetti che mettono a rischio la pubblica incolumità e il pubblico decoro. L'uso di siffatte bombolette spray, atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumogene o di altra consistenza o oggetti, può provocare danni diretti ed indiretti alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine a reazioni, diverbi e comportamenti anche rissosi che, oltre ad incidere negativamente sull'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono seriamente compromettere l'ordinato e regolare svolgimento delle manifestazioni incluse nel programma del Carnevale Coratino.

L'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori metallici delle suindicate sostanze schiumogene e coloranti, ed il loro uso improprio, costituisce un pericolo per la circolazione dei pedoni, nonché determina un insozzamento di strade, di monumenti, di arredi urbani, di abitazioni, di vetrine espositive di esercizi commerciali e di luoghi aperti al pubblico, provocando così condizioni contrarie alle norme sulla pubblica igiene e sul decoro urbano».

Per questi motivi, relativamente alle giornate di domenica 23 e martedì 25 febbraio, l'ordinanza dispone il divieto di vendita, uso e di utilizzo in pubblico di bombolette spray schiumogene e altri prodotti similari, nonché la detenzione e l’uso di spray urticanti al peperoncino.

Il divieto è in vigore in concomitanza con le sfilate dei gruppi mascherati e dei carri allegorici o di altri spettacoli di intrattenimento, relativamente all'area in cui si svolgono, ovvero via Mangilli, via Lama di Grazia, via Moro, piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini, piazza Cesare Battisti, corso Cavour, via Dante e via Di Vittorio e nel raggio di 400 metri da queste zone.

Chi non rispetterà il divieto potrà incorrere in una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, oltre al sequestro amministrativo dei prodotti. Agli esercenti potrà invece essere applicata la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.

Una seconda ordinanza del commissario prefettizio dispone, nelle stesse date delle sfilate di carnevale, dalle 8 del mattino fino al termine della manifestazione, il divieto di vendere e somministrare, anche per asporto, ogni genere di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine di alluminio, nonché il divieto di utilizzo degli stessi contenitori nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento delle sfilate dei gruppi mascherati.

Il divieto riguarda tutti i titolari di esercizi commerciali in sede fissa, di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, inclusi quelli dei punti di vendita in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in appositi locali per mezzo di apparecchi automatici, ricadenti lungo il percorso delle sfilate (via Mangilli, via Lama di Grazia, via Moro, piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini, piazza Cesare Battisti e via Di Vittorio) nonché nelle aree, vie e piazze ricadenti all’interno del centro storico.

Tale divieto non opera nei casi in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle bevande, ancorché alcoliche, avvengano solo ed esclusivamente all'interno o all’esterno dei locali del pubblico esercizio con servizio al tavolo negli spazi specifici autorizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione, oppure se la vendita riguarda bevande non alcoliche contenute in bottiglie di plastica.

Lungo il medesimo percorso è vietato anche vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in bottiglie e contenitori in vetro e in lattine, anche ai commercianti ambulanti, nonché detenere le stesse su area pubblica o aperta al pubblico. Tale divieto non si applica a coloro i quali consumano nei locali dei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza regolarmente autorizzati, ubicati o i cui accessi ricadono lungo le strade sopra specificatamente individuate. È vietato, negli stessi giorni indicati, accedere alle aree direttamente interessate dalla manifestazione carnevalesca, introducendo, detenendo e consumando bevande di qualsiasi genere in bottiglie in vetro o contenitori in vetro o in lattine di alluminio.

Anche in questo caso chi non rispetterà il divieto potrà incorrere in una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, oltre al sequestro amministrativo dei prodotti. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale o di somministrazione, si potrà applicare anche la sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.