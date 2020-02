Carnevale, c'è anche il contest per la maschera originale

Tra i vari contest del Carnevale coratino c'è anche il concorso dedicato alla maschere originali (già concorso maschera singola) che si distinguono per simpatia e originalità.



«L'obiettivo è la valorizzazione delle maschere che circolano nei giorni di carnevale dandone il giusto risalto» spiegano gli organizzatori della Pro loco. «Si tratta di un incentivo che stimola la partecipazione e la fantasia del pubblico che non partecipa al corteo mascherato».

Possono iscriversi una o più persone costituite in gruppo. Le maschere originali possono inserirsi nel corteo mascherato previo accordo con l’organizzazione.

Per partecipare, le maschere dovranno recarsi all’info point della Pro loco domenica 23 e martedì 25 febbraio in piazza Cesare Battisti, in concomitanza con gli eventi. Lì dovranno compilare il modulo di iscrizione e lasciarsi fotografare dal personale della Pro loco.

La giuria,tramite la documentazione fotografica, valuterà la maschera più originale e decreterà i vincitori che saranno proclamati in sede di premiazione ufficiale. In palio un buono del valore di 100 euro in collaborazione con la profumeria Piccininni.